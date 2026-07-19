В Україні в найближчі дні очікуються дощі і грози

В Україні у понеділок, 20 липня, крім сходу та південного сходу, помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-21°; вдень 25-30°, на півдні та сході країни до 33°, у західних областях 22-27°.

У Києві у понеділок короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 липня найвища температура вдень була 34,6 в 1936, 2010р., найнижча вночі 8,8 в 1907р.

У вівторок, 21 липня, у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях помірні дощі, грози, вдень на крайньому заході невеликі дощі; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°, на півдні та південному сході країни 28-33°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 19-24°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.