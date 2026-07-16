Уряд виділив 124,8 млн грн на підтримку водопостачання у двох громадах Дніпропетровщини

Кабінет міністрів України виділив 124,8 млн грн із резервного фонду державного бюджету для підтримки підприємств, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення в Марганецькій і Покровській громадах Дніпропетровської області, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Для прифронтових громад стабільне водопостачання є питанням базової безпеки людей. Через воєнні дії та постійне навантаження комунальні підприємства працюють у надзвичайно складних умовах. Виділені кошти допоможуть забезпечити їх безперебійну роботу та не допустити зупинку водопостачання для жителів Марганецької і Покровської громад", – цитує пресслужба заступника міністра Віталія Кіндратіва.

Зазначається, що кошти буде спрямовано Дніпропетровській обласній військовій адміністрації для двох комунальних підприємств: 56,3 млн грн отримає КП "Марганецьводоканал" Марганецької міської ради, 68,5 млн грн – Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства.

Фінансування дасть змогу частково покрити витрати підприємств, зокрема на оплату спожитої електроенергії, та підтримати їх стабільну роботу в умовах воєнного стану.

Рішення уряду спрямоване на запобігання надзвичайній ситуації техногенного характеру, яка могла б виникнути через порушення сталого водопостачання населення.