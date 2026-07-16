В Україні в наступні дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі короткочасні дощі – Укргідрометцентр

В п’ятницю, 17 липня, в Україні без опадів, лише на півдні країни вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°, на північному сході країни 13-18°. Вдень 23-28°, на заході та південному заході країни 26-31°, на Закарпатті до 34°.

В Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 25-27°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 17 липня в Києві була зафіксована в 2024 році і склала 35,6° тепла, найнижча вночі – 8,8° вище нуля в 1911 році.

В суботу, 18 липня, в Україні без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-східний, на сході та південному сході країни північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. На заході та південному заході країни вночі 16-21°, вдень 26-31°.

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.