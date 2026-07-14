Грози, град і шквали можуть ускладити роботу підприємств і транспорту в Київській області вже ввечері – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про грози в Київській області у вівторок ввечері, а також на заході та південному сході України в середу.

"За даними Укргідрометцентру, до кінця доби у Київській області очікуються грози, в окремих районах – град та шквали. Крім того, завтра на Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни також прогнозуються грози. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту", – повідомляє відомство в Телеграм.