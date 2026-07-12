На початку тижня Україну затягне дощовим фронтом

В Україні у понеділок, 13 липня, вночі без опадів, у північно-східній частині країни та на Одещині, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; в західних областях вночі 9-14°, вдень 20-25°.

У Києві у понеділок вночі без опадів, вдень дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 липня найвища температура вдень була 35,4° в 2024р., найнижча вночі 8,2° в 1904р.

У вівторок, 14 липня, в Україні дощі, вдень грози, лише у південно-східній частині вночі без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 23-28°.

У Києві 14 липня невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.