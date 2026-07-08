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Грози, град та шквали 15-20 м/с накриють Україну у четвер – синоптики

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Грози, град та шквали 15-20 м/с накриють Україну у четвер – синоптики

Укргідрометцентр попередив про грози, сильні дощі та град зі шквалами вітру до 20 м/с у четвер, 9 липня.

"9 липня на Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі, вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

#погода #грози
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