Короткочасні дощі вдень, вночі без опадів прогнозує Укргідрометцентр на 9 та 10 липня

Дощова прохолодна погода, місцями з грозами та шквальними вітрами 15-20 м/с збережеться в Україні у четвер, 9 липня, повідомляє Укргідрометцентр.

"Помірні дощі, на Лівобережжі грози, в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі, вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; вночі у більшості західних, північних, східних та Вінницькій областях без опадів", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 23-28°.

У Києві 9 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 9 липня найвища температура вдень була 36,3 в 1947 р., найнижча вночі 6,8 в 1887р.

У п’ятницю, 10 липня, в Україні прогнозуються короткочасні дощі, вдень місцями грози; вночі у більшості північних та центральних областей без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 23-28°.

У Києві 10 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.