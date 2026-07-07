Дощі та грози пройдуть Україною найближчі два дні

Короткочасні дощі та грози пройдуть Україною у середу, 8 липня – у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град, у західних та північних областях пориви 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентр

"Короткочасні дощі, вдень, крім заходу та крайнього сходу, грози, у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; лише у південно-східній частині вночі без опадів", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у вівторок.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у західних, Вінницькій та більшості північних областей 19-24°.

У Києві 8 липня короткочасні дощі, грози (вночі місцями). Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 липня найвища температура вдень була 35,0 в 1999р., найнижча вночі 8,3 в 1887, 1912р.

У четвер, 9 липня, помірні дощі, на сході та південному сході країни місцями значні дощі з грозами; вночі у більшості західних, північних та Вінницькій областях без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 22-27°.

У Києві 9 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.