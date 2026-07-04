Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в Україні у найближчі дні

У неділю вночі у східних областях, Приазов’ї, Криму та місцями на північному заході країни, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°;

вдень 21-26°, на північному сході країни 18-23°.

У Києві 5 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 5 липня найвища температура вдень була 33,7° в 1924р., найнижча вночі 8,6° в 1893р.

У понеділок, 6 липня, в Україні вночі у більшості західних та північних областей, вдень у північно-східній частині та в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°, на північному сході країни 18-23°.

У Києві, 6 липня, мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.