Одеса отримала 8 пожежно-рятувальних автомобілів від бізнесменів – міськадміністрація

Одеса отримала вісім пожежно-рятувальних автомобілів для ліквідації наслідків ворожих атак, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Техніку передав соціально відповідальний бізнес, який спеціально для Одеси придбав її в Німеччині", – написав Лисак у Телеграм в четвер.

За його словами, загалом за пів року автопарк муніципальних рятувальників поповнився вже 14 одиницями спеціалізованих автівок.

Також він подякував представникам бізнесу за підтримку і рятувальникам за їх роботу та запевнив, що "підтримка підрозділу міською військовою адміністрацією залишається одним із пріоритетів".