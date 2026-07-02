Дощі і грози накриють Україну у п'ятницю, температура почне падати у суботу

У п’ятницю, 3 липня, в більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, на сході країни східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, на Київщині 25-30°; в західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 14-19°, вдень 22-27°.

У Києві 3 липня вночі без опадів, вдень значний дощ, грози, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 липня найвища температура вдень була 33,9 в 1885р., найнижча вночі 9,0 в 1892р.

У суботу, 4 липня, помірні, вдень на сході та південному сході країни місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у західних, вдень і в північних областях без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Зниження температури: вночі 14-19° (на заході 11-16°), вдень 20-25°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 27-32°.

У Києві 4 липня вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Зниження температури: вночі 17-19°, вдень 22-24°.