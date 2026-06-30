Інтерфакс-Україна
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13:35 30.06.2026

Синоптики попередили про грози, град та шквали у Волинській, Львівській та Закарпатській областях 1 липня

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Синоптики попередили про грози, град та шквали у Волинській, Львівській та Закарпатській областях 1 липня

Синоптики попередили про можливе ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту 1 липня на заході України через град та шквали.

"Вдень 1 липня у Волинській, Львівській та Закарпатській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Теги: #погода #грози

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