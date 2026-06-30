Спека починає спадати, у середу максимальна температура 38°, у четвер – 34° – Укргідрометцентр

Спекотна погода, лише на заході з короткочасними дощами, грозами та шквалами, збережеться в України найближчі два дні, хоча максимальні температури повітря вдень починають знижуватися, повідомив Укргідрометцентр.

"У середу, 1 липня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°; вдень 29-34°, на південному заході країни місцями сильна спека 35-38°", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у вівторок.

У Києві на 1 липня без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 21-23°, вдень 31-33°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 липня найвища температура вдень була 33,1 в 1910р., найнижча вночі 7,7 в 1908р.

У четвер, 2 липня, у західних областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°; вдень 29-34°, у західних областях 25-30°.

У Києві 2 липня без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 21-23°, вдень 31-33°.