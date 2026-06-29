Грози очікуються в низці областей у понеділок ввечері, на заході місцями град і шквали

Град і шквали 15-20 м/с очікуються в окремих районах в західних областях України у найближчу годину з утриманням до кінця доби, а у західних, північних, більшості центральних областей України – грози, повідомляє Укргідрометцентр.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з небезпечними метеорологічними явищами у відповідних областях оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомлялося, на вівторок, 30 червня, на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.