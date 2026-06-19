Інтерфакс-Україна
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13:38 19.06.2026

В Україні на вихідних без опадів, температура до 28° тепла – Укргідрометцентр

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В Україні на вихідних без опадів, температура до 28° тепла – Укргідрометцентр
Фото: Unsplash

В Україні в суботу. 20 червня, без опадів, лише на північному сході країни, в Одеській та Вінницькій областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. У південно-західній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°.

В Києві у суботу без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 20 червня в Києві була зафіксована в 1975 році і склала 32,8° тепла, найнижча вночі – 6,1° вище нуля в 1978 році.

В неділю, 21 червня, в Україні без опадів, вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. На півдні та заході країни вночі 15-20°, вдень 27-32°.

В Києві у неділю без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Теги: #погода

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