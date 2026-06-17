Інтерфакс-Україна
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13:16 17.06.2026

Помірні дощі пройдуть Україною найближчі два дні, подекуди – грози

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Помірні дощі пройдуть Україною найближчі два дні, подекуди – грози
Фото: Pixabay

У південних, східних, вночі і у більшості центральних областей України у четвер, 18 червня, помірні дощі, на північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози (вночі в Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі); на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході 15-19°; вдень 20-25°.

У Києві опади не очікуються, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 18 червня найвища температура вдень була  33,8 в 1918 році, найнижча вночі  5,9 в 1911 році.

У п’ятницю, 19 червня, у південно-східній частині, вдень і в західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 19°; вдень 22-27°.

У Києві 19 червня – без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Теги: #погода #дощі #укргідрометцентр

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