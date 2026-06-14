Інтерфакс-Україна
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13:11 14.06.2026

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в Україні у найближчі дні

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Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в Україні у найближчі дні

В Україні 15 червня очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на сході та південному сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 18-23°, на решті території 21-26°.

У Києві 15 червня короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 15 червня найвища температура вдень була  32,3° в 2019р., найнижча вночі  5,0° в 1913р.

У вівторок, 16 червня, вночі без опадів; вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 18-23°, на півдні, південному сході країни та Закарпатті 21-26°.

У Києві 16 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Теги: #погода #дощі

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