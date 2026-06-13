Найближчими днями в Україні знову дощитиме, але дещо потеплішає

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на неділю, 14 червня, на сході та заході, а вдень по всій Україні, крім південного сходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер в цей день очікується західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у західних та більшості північних областей вночі 9-14°, вдень 18-23°.

В Києві 14 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві 14 червня найвища температура була 33° в 1998р., найнижча 6,5° вище нуля в 1891р.

В понеділок, 15 червня, в Україні місцями короткочасні дощі, грози (вночі на сході та південному сході країни без опадів).

Вітер північно-західний; на сході та південному сході південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; у південній частині країні вночі 14-19°, вдень 21-26°.

Вночі на півдні та південному заході, вдень в Україні місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 21-26°.

В Києві 15 червня місцями короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.