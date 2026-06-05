Дощі та грози накриють значну частину України на вихідних

В Україні у суботу, 6 червня у західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території переважно без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.

У Києві у суботу вночі без опадів, вдень дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 6 червня найвища температура вдень була 32,0° в 1921р., найнижча вночі 2,9° в 1933р.

У неділю, 7 червня, в Україні, крім заходу та сходу, помірні; вдень в Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°, у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°.

У Києві у неділю дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 23-25°.