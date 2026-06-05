Інтерфакс-Україна
Регіони
13:21 05.06.2026

Дощі та грози накриють значну частину України на вихідних

1 хв читати
Дощі та грози накриють значну частину України на вихідних

 В Україні у суботу, 6 червня у західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Чернівецькій областях помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території переважно без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.

У Києві у суботу вночі без опадів, вдень дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 6 червня найвища температура вдень була 32,0° в 1921р., найнижча вночі 2,9° в 1933р.

У неділю, 7 червня, в Україні, крім заходу та сходу, помірні; вдень в Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на заході країни 10-15°; вдень 24-29°, у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях 20-25°.

У Києві у неділю дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 23-25°.

Теги: #погода #дощі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 04.06.2026
Тепло йде в Україну попри дощі, грози та ранкові тумани

Тепло йде в Україну попри дощі, грози та ранкові тумани

14:17 03.06.2026
Невеликі короткочасні дощі пройдуть Україною у четвер, у західних областях – грози

Невеликі короткочасні дощі пройдуть Україною у четвер, у західних областях – грози

12:43 02.06.2026
На Правобережжі та в Києві дощитиме, на півдні та Закарпатті втримається тепло до +25°

На Правобережжі та в Києві дощитиме, на півдні та Закарпатті втримається тепло до +25°

13:38 01.06.2026
Помірна прохолода збережеться в Україні найближчими днями, в частині областей дощитиме

Помірна прохолода збережеться в Україні найближчими днями, в частині областей дощитиме

14:07 18.05.2026
Грози з градом та шквалами сунуть на Україну, на заході буде прохолодно

Грози з градом та шквалами сунуть на Україну, на заході буде прохолодно

13:26 13.05.2026
В більшості областей України наступної доби очікуються дощі, подекуди грози – Укргідрометцентр

В більшості областей України наступної доби очікуються дощі, подекуди грози – Укргідрометцентр

14:00 11.05.2026
Cильні дощі та грози можуть ускладнити роботу підприємств та руху транспорту у вівторок – Укргідрометцентр

Cильні дощі та грози можуть ускладнити роботу підприємств та руху транспорту у вівторок – Укргідрометцентр

13:53 09.05.2026
Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

Прохолодніше стане в Україні найближчі два дні, пройдуть короткочасні дощі, у неділю – грози

12:54 07.05.2026
Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

13:35 20.04.2026
У більшості областей у вівторок очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

У більшості областей у вівторок очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

ОСТАННЄ

Перші дні літа принесуть в Україну потепління, місцями ще пройдуть короткочасні дощі

Саміт міст та регіонів Карпатської ініціативи може пройти восени у Трускавці

В Україні в найближчі дні буде тепла погода, місцями – короткочасні дощі та грози

Черкащина та штат Айова (США) перепідписали Угоду про партнерство

Тиждень розпочнеться з дощів та місцями значних злив, температура вдень до 22°

На вихідних в Україні буде по-весняному тепло, але повернуться дощі

Квітневі заморозки призвели до втрати цвіту абрикосів і персиків, озимина не постраждала – Гідрометцентр

В понеділок в Україні переважно сухо, вночі на сході заморозки, вдень до 19°, на заході та півночі – 20-25°

Суха прохолодна погода прогнозується у суботу в Україні, вночі – заморозки до 0-3, вдень 10-15° тепла

Найближчі дві доби в Україні будуть стабільно холодними, вдень невеликі дощі, вночі заморозки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА