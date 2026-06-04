Тепло йде в Україну попри дощі, грози та ранкові тумани

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Невеликі короткочасні дощі, грози очікуються в ніч на п’ятницю у західних та східних областях України, вдень 5 червня по всій Україні.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на Закарпатті, Прикарпатті, півдні і північному сході країни вночі та вранці подекуди туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

В Києві 5 червня без опадів. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 5 червня найвища температура вдень була 30,8° в 1910р., найнижча вночі 2,4° вище нуля в 1930р.

В суботу, 6 червня, у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській областях помірні, місцями рясні дощі, грози; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози.

На Закарпатті і Прикарпатті вночі та вранці подекуди туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у західних областях 20-25°.

В Києві 6 червня вночі без опадів, вдень дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.