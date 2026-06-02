На Правобережжі та в Києві дощитиме, на півдні та Закарпатті втримається тепло до +25°

В Україні у середу, 3 червня на Правобережжі помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці за Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 16-21°, на Закарпатті і крайньому півдні країни до 25°

У Києві у середу дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 червня найвища температура вдень була 32,7° в 1901 р., найнижча вночі 3,0° в 1918 р.

У четвер, 4 червня, в Україні вночі у північних, більшості центральних областей, вдень в Україні місцями помірні (на Закарпатті та Прикарпатті значні) дощі, подекуди грози.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 18-23°, у південній частині 22-27°.

У Києві у четвер місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.