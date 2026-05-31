Інтерфакс-Україна
14:23 31.05.2026

Перші дні літа принесуть в Україну потепління, місцями ще пройдуть короткочасні дощі

Короткочасні дощі, вночі місцями, очікуються вночі та вранці у понеділок, 1 червня, у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер в цей день очікується північний, на Правобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 15-20°.

В Києві 1 червня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 1 червня вдень була зафіксована на позначці 31,7° в 1979 та 2011 роках, найнижча вночі була 4,1° вище нуля в 1904р.

У вівторок, 2 червня, на заході та південному заході України очікується короткочасні дощі, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

В Києві 2 червня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

