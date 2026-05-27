19:10 27.05.2026

Саміт міст та регіонів Карпатської ініціативи може пройти восени у Трускавці

Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/16339

Карпатська інтеграційна ініціатива (КІІ), що об'єднує 44 регіони з восьми країн, і метою якої є посилення горизонтальних зв'язків та збільшення спроможності громад, може провести саміт міст та регіонів у рамках КІІ восени у Львівській області, повідомив начальник Львівської ОВА, голова Палати регіонів Конгресу Максим Козицький.

"На шляху, яким ми йдемо в Євросоюз, нам потрібно створювати та підсилювати горизонтальні зв'язки. Питання, з якими стикаються наші гірські території не є унікальними для України, таку саму проблематику має будь-яка країна у регіоні, мова перш за все дефіцит інфраструктури. Отже розвиток Карпат – це питання комплексного бачення", – повідомив Козицький на сайд-панелі "Карпатська інтеграційна ініціатива: від політичної ідеї до інструменту розвитку макрорегіону" в межах IV Міжнародного саміту міст і регіонів.

В якості позитивного прикладу побудови горизонтальних зв'язків регіонів він навів програми транскордонного співробітництва Interreg. Зокрема, тільки у Львівській області за програмою 2014-2020 років реалізовано більше 50 проєктів, за програмою 2021-2027 років – реалізуєтсья більше 30 проєктів.

"Громади самостійно пишуть проєкти, шукають собі партнерів у країнах-сусідах. Це можливість не тільки залучення коштів, а також інших підходів до формування бюджетів, вміння втілювати проєкти. Цей досвід має бути масштабований на більше регіонів, де ще більше громад з різних країн зможуть вирішити спільні проблеми", – прокоментував він агентству "Інтерфакс-Україна".

Карпатська ініціатива, яка створюється за прикладом Дунайської та Альпійської, вже набирає підтримку з боку європейських установ. У 2025 році Комітет регіонів ЄС включив до оновленого 10-пунктного пакету підтримки для України розділ про сприяння інтеграції Карпатських регіонів.

За словами Козицького, наступними кроками стали залучення регіонів до двосторонньої співпраці. Підписані угоди зі структурами у Польщі, Словаччини, Румунії, Австрії та ін.

"Наступний крок, який нам треба зробити – провести саміт міст і регіонів, які залучені до Карпатської ініціативи. Я пропоную його провести на території Львівської області, можливо, це може бути Трускавець. Ми також хотіли б бачити наших партнерів з інших країн на цьому саміті вже у найближчі місяці", – повідомив він.

Основною метою на найближчий період він назвав запуск інтеграційних процесів на рівні регіонів та міст.

"Певні формальні кроки вже зроблені – минулого року оновили 10-пунктний план підтримки України з врахуванням карпатського питання. Для того, щоб ця ініціатива набула формального статусу (включена у проєкт рамкового бюджету ЄС на 2028-2034 роки – ІФ-У) громади мають активно працювали зі своїми урядами та своїми депутатами, які входять в Європарламент. Цей процес дуже складний та довготривалий, але ми активно працюємо з нашими партнерами над цим", – наголосив Козицький.

