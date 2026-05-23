В Україні в найближчі дні буде тепла погода, місцями – короткочасні дощі та грози

В Україні у неділю, 24 травня, на південному сході країни, Харківщині, вночі місцями і на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, вдень грози; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у західних областях 8-13°; вдень 21-26°.

У Києві у неділю без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 24 травня найвища температура вдень була 31,3° в 2007р., найнижча вночі 0,5° в 1899р.

У понеділок, 25 травня, в Україні у південно-східних, вночі і Сумській та Чернігівській, вдень і у південних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

В Києві у понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.