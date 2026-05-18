Грози з градом та шквалами сунуть на Україну, на заході буде прохолодно

Короткочасні дощі та грози очікуються по всій Україні у вівторок, 19 травня, вночі місцями, вдень у південних та більшості центральних областей в окремих районах також очікуються град та шквали 15-20 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та північному сході країни до 29°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 18-23°.

В Києві 19 травня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві найвища температура 19 травня була зафіксована на позначці 30,8° в 2007р., найнижча – на позначці 1,1° вище нуля в 1952р.

У середу, 20 травня, по всій Україні також очікуються короткочасні дощі, грози. Також по всій Україні, крім західних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та північному сході країни до 29°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 18-23°.

В Києві 20 травня короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.