Інтерфакс-Україна
Регіони
16:15 16.05.2026

Черкащина та штат Айова (США) перепідписали Угоду про партнерство

1 хв читати

Черкаська область України та штат Айова (США) перепідписали Угоду про партнерство, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"30 років дружби, співпраці та взаємної підтримки. І ми не просто продовжили цю історію – ми надали їй новий зміст і нове майбутнє. Підписання відбулося асинхронно: губернаторка штату Айова Кім Рейнольдс підписала угоду в Капітолії штату Айова, а ми – в Черкасах", – написав Табурець у Телеграм-каналі в суботу.

За словами очільника області, для Черкащини це значно більше, ніж офіційний документ.

"Особливо цінно, що в період повномасштабної війни Айова залишилася поруч із Україною та Черкащиною. Гуманітарна допомога, захисне спорядження, підтримка на рівні штату та небайдуже ставлення – усе це ми відчували й продовжуємо відчувати. Попереду – новий етап співпраці у сферах медицини, освіти, ветеранської політики, аграрного сектору, молодіжних обмінів, культури та економіки", – зазначив Табурець.

Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

Троє постраждало на Черкащині через наліт російських БпЛА – ОВА

ДТЕК зосереджується на партнерстві для залучення інвестицій в Україну

Anthropic отримає доступ до потужностей масштабного дата-центру SpacexAI

Mars і ofi запускають п’ятирічне партнерство для переходу до сталого виробництва какао-бобів

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Зеленський обговорив з кронпринцом Норвегії стратегічне партнерство у сфері оборони

Під час візиту Зеленського до Берліна підписано 10 документів різних рівнів, зокрема щодо розвитку ОПК

На Черкащині уламками ворожих БПЛА пошкоджено будинок, одна мешканка постраждала – ОВА

На Черкащині сталося руйнування шлюзу гідроспоруди на р. Тясмин – ОВА

