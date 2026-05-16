Черкащина та штат Айова (США) перепідписали Угоду про партнерство
Черкаська область України та штат Айова (США) перепідписали Угоду про партнерство, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
"30 років дружби, співпраці та взаємної підтримки. І ми не просто продовжили цю історію – ми надали їй новий зміст і нове майбутнє. Підписання відбулося асинхронно: губернаторка штату Айова Кім Рейнольдс підписала угоду в Капітолії штату Айова, а ми – в Черкасах", – написав Табурець у Телеграм-каналі в суботу.
За словами очільника області, для Черкащини це значно більше, ніж офіційний документ.
"Особливо цінно, що в період повномасштабної війни Айова залишилася поруч із Україною та Черкащиною. Гуманітарна допомога, захисне спорядження, підтримка на рівні штату та небайдуже ставлення – усе це ми відчували й продовжуємо відчувати. Попереду – новий етап співпраці у сферах медицини, освіти, ветеранської політики, аграрного сектору, молодіжних обмінів, культури та економіки", – зазначив Табурець.