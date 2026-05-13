Інтерфакс-Україна
Регіони
13:26 13.05.2026

В більшості областей України наступної доби очікуються дощі, подекуди грози – Укргідрометцентр

В четвер, 14 травня, в Україні помірні, в центральних, вдень і Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

В західних, Житомирській та Вінницькій областях без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних областях 2-7°, у більшості північних і Вінницькій областях 4-9°, на решті території 8-13° тепла. Вдень 14-19°, на сході країни до 23°.

В Києві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 16-18°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 14 травня в Києві була зафіксована в 2003 році і склала 31,3° тепла, найнижча вночі – 0,1° тепла в 1888 році.

В п’ятницю, 15 травня, вночі на північному сході країни, вдень на Лівобережжі, Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

На решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, у південній частині та східних областях до 13°. Вдень 17-22°, на північному сході країни та в Карпатах 14-19°.

В Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.

