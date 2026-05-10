Тиждень розпочнеться з дощів та місцями значних злив, температура вдень до 22°

В понеділок, 11 травня, в Україні помірні, вночі в південних та центральних областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, грози; лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській області без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний (на заході країни південно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій 4-9°, на решті території 8-13° тепла; вдень 17-22°.

У Києві у понеділок вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 11 травня найвища температура вдень була 29,5° в 1924р., найнижча вночі 0,6° в 1946р.

У вівторок, 12 травня в Україні помірні, в більшості західних, вдень і в Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі, грози; вночі в північних, центральних та південних, вдень в східних областях без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, на крайньому заході країни 13-18°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.