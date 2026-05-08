На вихідних в Україні буде по-весняному тепло, але повернуться дощі

В Україні в суботу, 9 травня, у більшості північних, центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У південно-західній частині вночі та вранці подекуди туман.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°; вдень 20-25°, на заході країни 13-18°.

У Києві у суботу місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 9 травня найвища температура вдень була 28,5° в 1985р., найнижча вночі -1,6° в 1909р.

У неділю, 10 травня, в Україні помірні дощі, подекуди грози, у Вінницькій, Черкаській, Київській, вдень і Полтавській та Сумській областях місцями значні дощі; на заході, вночі і на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на північному заході країни 3-8° тепла; вдень 13-18°, у південній та південно-східній частинах 20-25°.

У Києві у неділю дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 13-15°.