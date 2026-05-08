Інтерфакс-Україна
Регіони
13:30 08.05.2026

На вихідних в Україні буде по-весняному тепло, але повернуться дощі

1 хв читати
На вихідних в Україні буде по-весняному тепло, але повернуться дощі

В Україні в суботу, 9 травня, у більшості північних, центральних областей, вдень і на сході країни та в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У південно-західній частині вночі та вранці подекуди туман.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°; вдень 20-25°, на заході країни 13-18°.

У Києві у суботу місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 9 травня найвища температура вдень була 28,5° в 1985р., найнижча вночі -1,6° в 1909р.

У неділю, 10 травня, в Україні помірні дощі, подекуди грози, у Вінницькій, Черкаській, Київській, вдень і Полтавській та Сумській областях місцями значні дощі; на заході, вночі і на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на північному заході країни 3-8° тепла; вдень 13-18°, у південній та південно-східній частинах 20-25°.

У Києві у неділю дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 13-15°.

Теги: #погода #тепло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 07.05.2026
Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні найближчі два дні

13:28 06.05.2026
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

13:22 05.05.2026
Квітневі заморозки призвели до втрати цвіту абрикосів і персиків, озимина не постраждала – Гідрометцентр

Квітневі заморозки призвели до втрати цвіту абрикосів і персиків, озимина не постраждала – Гідрометцентр

13:29 04.05.2026
Тепла погода до +27° без опадів очікується по всій Україні найближчими днями

Тепла погода до +27° без опадів очікується по всій Україні найближчими днями

13:40 03.05.2026
В понеділок в Україні переважно сухо, вночі на сході заморозки, вдень до 19°, на заході та півночі – 20-25°

В понеділок в Україні переважно сухо, вночі на сході заморозки, вдень до 19°, на заході та півночі – 20-25°

13:52 02.05.2026
У понеділок денне тепло повернеться в Україну

У понеділок денне тепло повернеться в Україну

06:42 08.02.2026
У Тернополі частина котелень працює на генераторах - мер

У Тернополі частина котелень працює на генераторах - мер

21:47 30.01.2026
Київ має враховувати безпековий фактор при оновленні систем енерго- та теплозабезпечення - Сухомлин

Київ має враховувати безпековий фактор при оновленні систем енерго- та теплозабезпечення - Сухомлин

20:17 30.01.2026
За відсутності в будинку тепла чи води платіжки перераховуватимуть автоматично – постанова уряду

За відсутності в будинку тепла чи води платіжки перераховуватимуть автоматично – постанова уряду

20:01 30.01.2026
У Києві залишаються без тепла 253 багатоповерхівки - Кличко

У Києві залишаються без тепла 253 багатоповерхівки - Кличко

ОСТАННЄ

Суха прохолодна погода прогнозується у суботу в Україні, вночі – заморозки до 0-3, вдень 10-15° тепла

Найближчі дві доби в Україні будуть стабільно холодними, вдень невеликі дощі, вночі заморозки

Нічні заморозки зашкодять квітучим плодовим деревам – Укргідрометцентр

На вихідних в Україні дощитиме, на сході країни – заморозки

В найближчі дні в Україні очікуються пориви вітру, заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту

Три медзаклади Сумщини отримали потужні генератори – ОВА

Вишгородська громада отримала автобуси від Іль-де-Франс, вони курсуватимуть с 1 травня безкоштовно

В Україні в наступні дві доби в основному без опадів, лише місцями невеликий дощ – Укргідрометцентр

Найближчої ночі в Україні останні заморозки, з середи потепління до +18, місцями невеликий дощ

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру у низці областей України – I рівень небезпечності, жовтий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА