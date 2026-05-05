13:22 05.05.2026

Квітневі заморозки призвели до втрати цвіту абрикосів і персиків, озимина не постраждала – Гідрометцентр

Квітневі заморозки в Україні спричинили пошкодження та опадання цвіту абрикосів, персиків, черешні, груші та вишні, водночас вони не мали критичного впливу на стан озимих культур, повідомив Український гідрометеорологічний центр.

"Велика кількість інтенсивних заморозків була несприятливою для цвітіння плодових культур та багаторічних насаджень. Через тривале зниження температур у кісточкових відмічалося почорніння та опадання цвіту", – констатували метеорологи.

За даними фахівців, упродовж квітня в Україні домінували арктичні повітряні маси, що зумовило холодну погоду. Стійкого переходу середніх добових температур через 10°С тепла до кінця місяця не відбулося, а відставання від середніх багаторічних термінів становило 1,5-2 тижні.

Агрометеорологічні умови для укорінення та вегетації озимих культур залишалися цілком сприятливими, оскільки їхня заморозостійкість виявилася вищою за зафіксовані температури. Заморозки майже не завдали шкоди озимині та сходам ранніх ярих, які на кінець квітня перебували у фазі масових сходів. Лише на окремих площах спостерігалося незначне пожовтіння листків пшениці та ячменю від впливу холодів.

Водночас через часті приморозки відбулося охолодження глибших шарів ґрунту: на глибині 5 см та 10 см температура подекуди не перевищувала 7-10°С. У регіонах із дефіцитом опадів верхні шари ґрунту оцінювалися як слабкозволожені або сухі, що ускладнювало посів пізніх теплолюбних культур.

Гідрометцентрі зазначили, що завдяки переважно помірному температурному режиму навесні засушливі явища розвивалися поступово. Це дало можливість зберегти вміст продуктивної вологи у ґрунті, особливо в його глибших шарах, на достатньому та оптимальному рівні до кінця місяця.

