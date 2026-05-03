В понеділок в Україні переважно сухо, вночі на сході заморозки, вдень до 19°, на заході та півночі – 20-25°

В Україні у понеділок, 4 травня, без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині – північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 3-8° тепла (на сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.

У Києві 4 травня теж сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 травня найвища температура вдень була 30,1 в 2018р., найнижча вночі -0,6 в 1965р.

У вівторок, 5 травня, без опадів, лише на південному сході країни невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-25°, на півдні та сході країни 14-19°.

В Києві 5 травня без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 10-12° тепла, вдень 23-25°.