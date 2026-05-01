13:03 01.05.2026

Суха прохолодна погода прогнозується у суботу в Україні, вночі – заморозки до 0-3, вдень 10-15° тепла

Суха прохолодна погода прогнозується у суботу в Україні, вночі – заморозки до 0-3, вдень 10-15° тепла

У суботу, 2 травня, переважно без опадів, лише на півдні країни вдень невеликий дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі очікуються заморозки 0-3°, у південній частині температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 10-15° тепла, на крайньому заході країни до 18°.

У Києві 2 травня також без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 12-14° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 2 травня найвища температура вдень була 30,0 в 1934, 2018 рр., найнижча вночі -0,6 в 1962 р.

В Україні у неділю, 3 травня, сухо, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-7° тепла, в Україні, крім північної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла, в західних та більшості північних областей до 21°.

У Києві 3 травня також опади не прогнозуються. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19°.

