Найближчі дві доби в Україні будуть стабільно холодними, вдень невеликі дощі, вночі заморозки

Невеликий дощ очікується в Україні в середу, 29 квітня, вночі без опадів, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі очікуються заморозки 0-3°, температура вдень 6-11° тепла, на Закарпатті до 14°. У південній частині країни вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

В Києві 29 квітня вночі без опадів, вдень пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура в день 29 квітня була зафіксована на позначці 30,0° в 2012 році, а найнижча вночі – на позначці 1,1° морозу в 1915 році.

Таким чином, найближча ніч в столиці може виявитися найхолоднішою на календарну дату 29 квітня з 1881 року.

В четвер, 30 квітня, у південній частині України місцями невеликий дощ (в Криму вдень помірний), вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла.

На решті території країни вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки 0-3°, температура вдень 6-11° тепла, на Закарпатті до 14°

В Києві 30 квітня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5- 10 м/с. Вночі заморозки 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.