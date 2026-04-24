На вихідних в Україні дощитиме, на сході країни – заморозки

В Україні у суботу, 25 квітня, без опадів, лише у північних областях вдень місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-7° тепла, в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, на поверхні ґрунту, на сході країни та Сумщині в повітрі заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла.

У Києві у суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 квітня найвища температура вдень була 27,5° тепла в 1943р., найнижча вночі 1,5° морозу в 1988р.

У неділю, 26 квітня, в Україні вночі у більшості західних областей, вдень – дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, у західних, північних та Вінницькій областях 6-11°.

У Києві в неділю вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла.