14:25 22.04.2026

В найближчі дні в Україні очікуються пориви вітру, заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту

В Україні у четвер, 23 квітня, вночі у західних та північних областях, вдень пориви вітру 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 24 квітня в Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтаській та Харківській областях в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); на решті території на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); на решті території, крім заходу, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам.

