Три медзаклади Сумщини отримали потужні генератори – ОВА

Фото: Сумська ОВА

Сумщина отримала потужні генератори для трьох медичних закладів за підтримки Фундації Олени Зеленської, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

"В одній із громад оглянув наданий генератор потужністю 400 кВт. Це надійне резервне джерело живлення, яке дозволяє закладу працювати безперебійно та надавати медичну допомогу навіть у разі відключень електроенергії. Додатково в лікарні встановили чотири сонячні електростанції", – написав Григоров у телеграм-каналі.

Він наголосив, що громади області системно посилюють енергетичну безпеку та забезпечують альтернативні джерела живлення.