11:37 16.04.2026

Вишгородська громада отримала автобуси від Іль-де-Франс, вони курсуватимуть с 1 травня безкоштовно

Фото: Київська ОВА

Вишгородська міська територіальна громада Вишгородського району Київської області отримала чотири автобуси, передані французьким столичним регіоном Іль-де-Франс, вони вже пройшли українську реєстрацію та повністю готові до виходу на маршрути, повідомляється на сайті Київської обласної адміністрації в четвер.

"З 1 травня ці автобуси почнуть курсувати безкоштовно для мешканців громади… Один із автобусів – "автобус незламності". Разом із партнерами компанією VIDI ми облаштували його як мобільний простір підтримки. У разі потреби він може швидко прибути туди, де людям необхідні тепло, зв’язок і базова допомога", – зазначив заступник голови Київської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Максим Столярчук.

Він повідомив про роботу над перезавантаженням системи пасажирських перевезень в Київській області. "І саме такі інклюзивні автобуси – зручні, доступні для маломобільних груп і технічно готові до сучасних сервісів – стають основою цих змін", – сказав Столярчук.

Повідомляється, що загалом у межах партнерства з регіоном Іль-де-Франс Київська область отримає 260 автобусів. Перші 30 уже надійшли до області та поетапно передаються громадам.

