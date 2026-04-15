12:32 15.04.2026

В Україні в наступні дві доби в основному без опадів, лише місцями невеликий дощ – Укргідрометцентр

В четвер, 16 квітня, в Україні без опадів, лише у західних, місцями в північних та Вінницькій областях невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°.

У Києві у четвер мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 16 квітня в Києві була зафіксована в 1972 році і склала 26,8° тепла, найнижча вночі – 3,9° нижче нуля в 1898 році.

В п’ятницю, 17 квітня, у північних та центральних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вночі та вранці у північних та більшості центральних областей місцями туман.

Вітер південно-західний, вдень у західних та північних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла. Вдень 11-16°, на Закарпатті та у південно-східній частині 13-18°.

У Києві у п’ятницю вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

