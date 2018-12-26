ИТОГИ. Сводные данные, сравнительный анализ между областями. Спецпроект группы Рейтинг «ПОРТРЕТЫ РЕГИОНОВ»

Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «ПОРТРЕТЫ РЕГИОНОВ» с 16 ноября по 10 декабря 2018 был проведен опрос среди граждан Украины старше 18 лет во всех областях Украины и г. Киеве (за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым). Всего в исследовании методом личного интервью было опрошено 40000 респондентов (по 1600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре каждой области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%