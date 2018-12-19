Бойко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге в Донецкой области - соцопрос

Лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко и шоумен, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский являются лидерами президентского рейтинга в Донецкой области – их готовы поддержать 19,2% и 16,1% соответственно тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Донецкой области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За лидера партии "Наши" Евгения Мураева готовы проголосовать 13,9% респондентов, за главу Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 12,0%, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 6,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,9%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича – 5,8%, за лидера партии "Основа" Сергея Таруту и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – по 3,2% респондентов. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, почти 13% жителей Донецкой области не определились с выбором кандидата, 14% - не принимали бы участия в голосовании.

Ю.Тимошенко - кандидат в победу которого на выборах опрошенные верят больше всего. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло с 11% до 19%. Победу В.Зеленского видят около 12%. В победе П.Порошенко уверены 11% (в 2017 - 13%). Почти 9% считают, что победит Ю.Бойко. В положительный результат других кандидатов верят не более 4% опрошенных. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко, П.Порошенко, В.Зеленского, Ю.Бойко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 60% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Оппозиционный блок", который поддерживают 19,3% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 15,4%, за "Батькивщину" - 13,5%, за партию "Наши" - 12,7%, "За життя" - 10,0%, "БПП Солидарность" - 5,6%, Радикальную партию - 5,1%, за партию "Основа" - 3,6%, за "Гражданскую позицию" - 2,9%. Рейтинг других партий - менее 2%. Почти каждый десятый житель области не определился с выбором партии, каждый шестой - не намерен голосовать.

Жители Донецкой области оценивают деятельность местной власти значительно лучше, чем центральной. 8% опрошенных довольны деятельностью президента П.Порошенко, 11% довольны деятельностью премьера Владимира Гройсмана и только 5% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти. Более критические оценки деятельности П.Порошенко и В.Гройсмана зафиксированы в селах.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации уменьшился (с 28% до 17%), а уровень недовольных ею наоборот вырос (с 46% до 59%). Работой городского / сельского главы, как и в прошлом году, довольны 47%. Уровень удовлетворенности местными главами среди жителей Мариуполя выше, чем в малых городах и селах.

Анализ результатов исследования показал, что ситуацию в целом по стране и области респонденты оценивают хуже, чем по своему городу/селу. Только 4% оценили политическую ситуацию в стране как спокойную, в родной области спокойной ситуацию видят 8%, а в своем городе/селе - 27%. Напряженной ситуацию в стране и области видят почти 48% опрошенных, критической - около 40% .Оценки состояния дел собственного города / села несколько лучше: напряженной ситуацию видят 40% опрошенных, критической - 25%.

Общие ожидания среди жителей Донецкой области скорее отрицательно-нейтральные. Около 45% опрошенных считают, что положение дел, как в Украине, так и на местах не изменится в следующем году. 18-24% опрошенных считают, что оно ухудшится. 14-19% имеют оптимистичные ожидания относительно будущего. Опрошенные несколько чаще ожидают ухудшения ситуации в стране, чем на местах.

Военный конфликт на востоке Украины (68%) - основная общегосударственная проблема по оценкам жителей области. На личностном уровне опрошенных волнуют также война на Донбассе (51%), повышение тарифов на коммунальные услуги (47%), низкий уровень зарплат и пенсий (45%). Социально-экономические проблемы, такие как низкие зарплаты и пенсии, инфляция на уровне личности более остро ощущаются в сельской местности, а также в Мариуполе. В городах в целом чаще заявляют о проблеме повышения тарифов на коммунальные услуги и неблагоприятных условиях для развития малого/среднего бизнеса.

Жители Донецкой области чаще всего указывали на культурно-историческую близость с жителями Харьковской и Днепропетровской областей. Также несколько чаще заявляли о близости к Запорожской, Одесской, Луганской областям и АР Крым. Среди соседних стран жители региона считают себя близкими к России и Беларуси, частично - к Польше и Молдове.

За последний год возросло количество тех, кто выразил желание работать за границей (с 21% до 35%). 58% из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине (34% - не готовы). Уровень миграционных настроений выше среди молодежи (57%) и более состоятельных опрошенных (46%).

37% - за предоставление русскому языку статуса государственного, еще 30% - поддерживают предоставление ей статуса официального в отдельных регионах. 31% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным.

32% жителей Донецкой области считают РФ страной-агрессором по отношению к Украине. В то же время 51% - противоположного мнения. Еще 17% затруднились с ответом.

За последний год несколько возросло количество тех, кто поддерживает вступление Украины в Европейский Союз (с 25% до 30%). В то же время количество противников не изменилось (48%). Увеличилось количество противников вступления Украины в НАТО (с 56% до 62%). Тех, кто выступает за вступление Украины в Североатлантический Альянс - 18% (в 2017 - 21%). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции 42% выступают за равноудаленность Украины от РФ и Запада (в 2017 - 39%). В то же время почти 22% выступают за вступление в ЕС, примерно столько же за Таможенный союз.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.