Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Сумской области - соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Сумской области – ее готовы поддержать 23,7% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 9 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Сумской области. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 10,3% респондентов, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 10,0%, за шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского – 9,7%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 8,2%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,9%, за внефракционного народного депутата Александра Шевченко – 5,6%, за музыканта Святослава Вакарчука – 3,5%, за нардепа, лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 3,0% респондентов. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. 22,1% опрошенных не определились с выбором кандидата, еще 14,2% не намерены участвовать в голосовании.

17% опрошенных верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, несколько возросло. В победе П.Порошенко уверены 8% (в 2017 - 10%). Победу Ю.Бойко видят вероятной около 4%, а В.Зеленского и А.Гриценко - по 3%, О.Ляшко - 2%. В победу других кандидатов верят менее 2%. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко, П.Порошенко и Ю.Бойко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае 43% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 25,9% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа"готовы отдать голос 10,1%, за "Гражданскую позицию" - 9,5%, за "БПП Солидарность" - 9,2%, за "Оппозиционный блок" - 7,9%, за Радикальную партию - 5,6%, за партию "Укроп" - 5,1%. Рейтинг других партий не более 4%. В то же время, 20,2% не определились с выбором, 17,2% - не намерены участвовать в выборах.

Жители Сумской области оценивают деятельность местной власти лучше, чем центральной. Лишь 8% опрошенных довольны деятельностью президента П.Порошенко, столько же довольны деятельностью премьера В.Гройсмана и 5% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации почти не изменился (21-22%), уровень удовлетворенности работой городского/сельского главы немного вырос (с 26% до 29%). Уровень удовлетворенности местными главами несколько выше среди жителей сел.

Анализ результатов исследования показал, что ситуацию в целом по стране жители Сумской области оценивают значительно хуже, чем на местах.

Только 5% оценили политическую ситуацию в стране как спокойную, тогда как в области спокойной ситуацию видят 39%, а в своем городе/селе - 47%. Напряженной ситуацию в стране видят 63% опрошенных, критической - 25%. В области напряженной ситуацию видят 42% опрошенных, в своем городе - 35%, критической ситуацию на местности считают лишь около 10%.

Несмотря на негативные оценки состояния дел, общие ожидания среди жителей области скорее нейтрально-положительные. Около 15% считают, что положение дел, как в Украине, так и на местах улучшится в следующем году. Подавляющее большинство думают, что ситуация не изменится (46-47%). Зато 22-23% считают, что ситуация ухудшится.

Военный конфликт на востоке Украины (74%) - самая большая проблема общегосударственного уровня по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнует повышение тарифов на коммунальные услуги (58%), низкий доход и инфляция (по 51%). На уровне личных проблемы - низкий доход и высокие цены меньше беспокоят жителей малых городов, но являются более острыми для жителей областного центра и сел.

Жители Сумской области чаще всего указывали на культурно-историческую близость с населением Полтавской и Харьковской областей. Среди соседних стран жители региона считают себя близкими к Беларуси, несколько меньше - к РФ, а также частично к Польше.

За последний год количество тех, кто выразил желание работать за границей, почти не изменилось (38-39%), но несколько увеличилось количество тех, кто к этому не стремится (с 52% до 56%). 46% из тех, кто хочет эмигрировать, в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине, 35% - не готовы. Более высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (69%), обеспеченных респондентов (46-51%), а также жителей областного центра (42%).

Около 60% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 22% - поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, 10% - за предоставление русскому языку статуса государственного.

60% опрошенных в Сумской области считают РФ страной-агрессором по отношению к Украине. 22% - противоположного мнения, а 18% - затруднились ответить.

Поддержка вступления Украины в КС за год увеличилась (с 50% до 55%), как и вступления в НАТО (с 37% до 45%). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции лидирует проевропейский вектор - 47%, вступление в Таможенный союз поддерживают 9%, а за равноудаленность Украины от РФ и Запада выступают 24%.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.