Портреты регионов

16:23 19.12.2018

Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Черновицкой области – опрос

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Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Черновицкой области – опрос

В президентском рейтинге в Черновицкой области лидирует глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 21,1% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов".

Опрос проведен в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года среди жителей Черновицкой области. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

Также, согласно опросу, действующего президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать 11,9% жителей области, которые намерены участвовать в выборах, лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 10,7%, шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского - 10,5%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 8,8%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 8,2%, внефракционного народного депутата Александра Шевченко - 7,3%, рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука - 6,2%, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового и лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка - по 4,1%. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, 16,6% жителей области не определились с выбором кандидата.

17,7% опрошенных жителей Черновицкой области верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе возросло почти в два раза. В победе П.Порошенко уверен каждый десятый, что более как в полтора раза меньше показателя прошлого года (17%). Ю.Бойко и В.Зеленского в качестве победителей видят по 6% респондентов. В положительный результат других кандидатов верят менее 5% опрошенных. Наибольшую уверенность в своих фаворитах демонстрируют сторонники Ю.Тимошенко, П.Порошенко и Ю.Бойко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 44% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует ВО "Батькивщина", которую поддерживают 22,4% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Слуга народа" готовы отдать свои голоса 12,2%, "БПП "Солидарность" и "Оппозиционный блок" - по 11%, "Гражданскую позицию" и Радикальную партию - 8,9% и 8,3% соответственно, "Укроп" - 6,5%, "Народный фронт" и "Самопомич" - по 4,8%. Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, почти 19% жителей области не определились с выбором партии, каждый десятый - не намерен голосовать.

Жители области оценивают деятельность местной власти значительно лучше, чем центральной. Так, только каждый десятый опрошенный доволен деятельностью президента П.Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и Верховной Рады Украины. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти.

В течение года уменьшился уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации (с 30% до 22%) и городского / сельского главы (с 38% до 34%). Наиболее критическое отношение к местным институтам власти выражают жители областного центра.

Вместе с тем, несмотря на негативные оценки состояния дел, общие ожидания среди жителей области скорее положительно-нейтральные. 22-25% имеют оптимистичные ожидания относительно будущего (более всего по отношению к собственному населенному пункту). 43-44% считают, что положение дел не изменится. В то же время 13-18% опрошенных считают, что ситуация, как в Украине, так и на местах ухудшится в следующем году.

Военный конфликт на Востоке Украины (67%) и взяточничество и коррупция во власти (45%) - две основные общегосударственные проблемы по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют повышение тарифов на коммунальные услуги и низкий уровень зарплат и пенсий (53% и 51% соответственно). Эти проблемы в равной степени беспокоят все население области, тогда как повышение цен на основные товары несколько более значимо для жителей малых городов, а взяточничество и коррупция во власти - для жителей областного центра.

40% опрошенных жителей Черновицкой области отметили культурно-историческую близость с жителями Ивано-Франковской области, почти четверть - Тернопольской и Львовской. Среди соседних стран жители региона считают себя наиболее близкими к Румынии, Польше и Молдове.

За последний год почти не изменилось количество тех, кто выразил желание работать за границей (42% - в 2017, 41% - в 2018%), при этом только треть из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине (39% - не готовы). Более высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи и лиц среднего возраста (64% и 45% соответственно), горожан (42-44%) и опрошенных со средним уровнем достатка (48%).

Подавляющее большинство (71%) считает, что украинский язык должен быть единственным государственным. Каждый пятый поддерживает предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, только 2% - предоставление русскому языку статуса государственного на всей территории Украины.

Почти 80% опрошенных жителей Черновицкой области считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине. При этом, каждый десятый придерживается противоположного мнения, 11% - не определились с ответом.

За последний год несколько возросло количество тех, кто поддерживает вступление Украины в Европейский Союз (с 68% до 70%), тогда как уровень поддержки интеграции в НАТО не изменился (59%). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции лидирует проевропейский вектор. При этом динамика здесь несколько отрицательная (с 67% до 65%). Возросло количество тех, кто поддерживает равноудаленность Украины от России и Запада (с 15% до 18%). Вступление в Таможенный Союз поддерживают пока только 2%, что в три раза меньше показателя предыдущего года.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.

Теги: #черновицкая_область #портреты_регионов #тимошенко #опрос #виборы
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