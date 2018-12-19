Тимошенко, Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге в Волынской области – опрос

Глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко входят в тройку лидеров президентского рейтинга в Волынской области, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов".

Опрос проведен в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года среди жителей Волынской области. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

Так, за Ю.Тимошенко готовы проголосовать 23,4% жителей области среди тех, кто определился и будет участвовать в выборах, за В.Зеленского - 15,0%, за П.Порошенко - 11,2%. Рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука и внефракционного народного депутата Александра Шевченко готовы поддержать по 8,3% респондентов, главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 7,3%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,8% . Рейтинг других кандидатов - менее 4%. В то же время, каждый пятый житель области не определился с выбором кандидата.

Четверть опрошенных верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, возросло более чем в полтора раза. В победе П.Порошенко уверены 13% (в 2017 - 15%). Победу В.Зеленского видят вероятной около 5%. В положительный результат других кандидатов верят не более 3%. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко и П.Порошенко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае почти 42% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует ВО "Батькивщина", которую поддерживают 24,5% тех, кто определился и примет участие в выборах. За "Укроп" готовы отдать свои голоса 15,1%, за партию "Слуга народа" - 11,5%, "Гражданскую позицию" - 8,2%, "БПП "Солидарность" - 7,6%, Радикальную партию - 7,5%, "Самопомич" – 5,4%, ВО "Свобода" - 3,8%. Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, почти каждый пятый житель области не определился с выбором партии.

Жители области оценивают деятельность местной власти лучше, чем центральной. Так, 18% опрошенных довольны деятельностью президента П.Порошенко, немногим большее количество (22%) довольны деятельностью премьер-министра Владимира Гройсмана и только 5% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации почти не изменился (30%), немного уменьшился уровень удовлетворенности работой городского/сельского главы (с 47% до 42%). Уровень удовлетворенности местными главами среди жителей малых городов и сел выше, чем в областном центре, тогда как удовлетворенность работой ОГА несколько выше среди жителей Луцка.

Несмотря на негативные оценки общей ситуации, ожидания относительно будущего среди жителей области скорее положительно-нейтральные. Только 7-9% считают, что положение дел, как в Украине, так и на местах ухудшится в следующем году. Подавляющее большинство придерживаются мнения, что оно не изменится, четверть опрошенных имеют оптимистичные ожидания

Военный конфликт на Востоке Украины (66%) - наибольшая проблема общегосударственного уровня по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют низкий уровень зарплат и пенсий (47%) и повышение тарифов на коммунальные услуги (43%). Низкий доход, безработица и инфляция более остро ощущаются в меньших населенных пунктах, а проблема военного конфликта больше беспокоит жителей Луцка.

Жители Волынской области чаще всего указывали на культурно-историческую близость с населением соседних Львовской и Ровенской областей. Среди соседних стран жители региона считают себя близкими к Польше и Беларуси.

За последний год количество тех, кто выразил желание работать за границей, не изменилось (35-36%). 61% из них отметили, что в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине. Более высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи (55%), жителей малых городов (36-40%) и более состоятельных (49%).

в Волынской области 85% считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 10% - поддерживают предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах. Абсолютное большинство опрошенных (86%) считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине. Лишь 9% - противоположного мнения.

Поддержка вступления Украины в Европейский Союз остается на высоком уровне (77%), как и вступления в НАТО (65%). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции лидирует проевропейский вектор (67%). В динамике увеличилось количество тех, кто выступает за равноудаленность Украины от РФ и Запада (с 16% до 23%). За вступление в Таможенный союз - лишь 2%.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.