Портреты регионов

16:00 19.12.2018

Тимошенко и Шевченко лидируют в президентском рейтинге в Ивано-Франковской области – опрос

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Тимошенко и Шевченко лидируют в президентском рейтинге в Ивано-Франковской области – опрос

Глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и внефракционный народный депутат Александр Шевченко являются лидерами президентского рейтинга в Ивано-Франковской области, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов".

Опрос проведен в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года среди жителей Ивано-Франковской области. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

Так, Ю.Тимошенко готовы поддержать 22,5% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, А.Шевченко – 21,8%. За главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы проголосовать 11,9%, действующего президента Украины Петра Порошенко - 11,6%, рок-музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука - 8,7%, шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского - 7,6%, за мэра Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового - 4,4%. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, 22,9% жителей области не определились с выбором кандидата.

Каждый пятый опрошенный области верит, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко. За последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросло на треть. В победе П.Порошенко уверены 13%, что почти соответствует показателю прошлого года (11%). А.Шевченко в качестве победителя видят 9%, В.Зеленского и А.Гриценко - по 4%. В положительный результат других кандидатов верят менее 2% опрошенных. Наибольшую уверенность в своих фаворитах демонстрируют сторонники Ю.Тимошенко и П.Порошенко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае более 40% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует ВО "Батькивщина", которую поддерживают 23% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию "Укроп" готовы отдать свои голоса 19,6%, "Гражданскую позицию" - 10,5%, "Слугу народа" - 9,3%, "БПП "Солидарность" - 9%, ВО "Свобода" и "Самопомич" - 8,8% и 8,2% соответственно. Рейтинг других партий - меньше 3%. В то же время, каждый пятый житель области не определился с выбором партии, каждый седьмой - не намерен голосовать.

Жители области оценивают деятельность местной власти значительно лучше, чем центральной. Так, только 13% опрошенных довольны деятельностью президента П.Порошенко, почти столько же довольны деятельностью премьер-министра Владимира Гройсмана и только 5% - Верховной Рады. В то же время, более 80% выразили недовольство деятельностью центральной власти. Несколько менее критические оценки в малых городах.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью областной государственной администрации несколько уменьшился (с 27% до 23%), тогда как уровень удовлетворенности деятельностью городского/сельского главы, наоборот, несколько вырос (с 41% до 46%). Больше всего довольны деятельностью местного главы жители областного центра - их количество превышает 60%.

Вместе с тем, несмотря на негативные оценки состояния дел, общие ожидания среди жителей области скорее положительно-нейтральные. Лишь 10-13% опрошенных считают, что положение, дел как в Украине, так и на местах ухудшится в следующем году. Более половины считают, что оно не изменится, а каждый пятый вообще имеет оптимистичные ожидания относительно будущего.

Военный конфликт на востоке Украины (68%) и взяточничество и коррупция во власти (43%) - две основные общегосударственные проблемы по оценкам жителей области. При этом на личностном уровне опрошенных скорее волнуют низкий уровень зарплат и пенсий (50%), а также повышение тарифов на коммунальные услуги (46%). Социально-экономические проблемы, такие как низкие зарплаты и пенсии, повышение цен и тарифов более остро ощущаются в областном центре, тогда как проблемы коррупции и безработицы - в малых городах и селах.

Более половины опрошенных жителей области отметили культурно-историческую близость с населением Львовской области, около трети - Тернопольской. Среди соседних стран жители региона считают себя наиболее близкими к Польше.

За последний год почти не изменилось количество тех, кто выразил желание работать за границей (с 44% до 46%), при этом половина из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине (35% - не готовы). Более высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи и лиц среднего возраста (63% и 57% соответственно), жителей малых городов (51%) и опрошенных с высоким и средним уровнем достатка (около 50%).

Абсолютное большинство (94%) считает, что украинский язык должен быть единственным государственным. По аналогии, такое же количество опрошенных считает Россию страной-агрессором по отношению к Украине.

За последний год несколько уменьшилось количество тех, кто поддерживает вступление Украины в Европейский Союз (с 89% до 87%) и значительно упала поддержка интеграции в НАТО (с 87% до 78%). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции лидирует проевропейский вектор. При этом динамика здесь отрицательная (с 89% до 80%). Возросло количество тех, кто не может определиться в этом вопросе. Каждый десятый продолжает поддерживать равноудаленность Украины от России и Запада. Лишь 1% - за вступление в Таможенный Союз.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.

Теги: #портреты_регионов #тимошенко #александр_шевченко #ивано_франковская_область
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