Ивано-Франковская область. Специальный проект Социологической группы Рейтинг «ПОРТРЕТЫ РЕГИОНОВ». (инфографика)

Социологической группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 2 декабря 2018 был проведен опрос среди жителей Ивано-Франковской области. Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 респондентов. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.