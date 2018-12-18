Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в Киеве - соцопрос

Глава Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко является лидером президентского рейтинга в Киеве – ее готовы поддержать 20,4% тех, кто определился и будет участвовать в выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в регионе социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 2 декабря 2018 года.

Всего в исследовании, проведенном методом личного интервью, приняло участие 1600 жителей Киева. Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры области с учетом типа поселения. Погрешность составляет не более 2,4%.

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 15,7% респондентов, за шоумена, лидера партии "Слуга народа" Владимира Зеленского - 13,5%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 8,4%, за лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко - 7,7%, за музыканта Святослава Вакарчука – 6,2%, за народного депутата, лидера партии "Наши" Евгения Мураева и лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,7% и 3,3% соответственно. Рейтинг других кандидатов - менее 3%. В то же время, почти четверть опрошенных киевлян не определились с выбором кандидата, каждый шестой не имеет желания голосовать.

При этом, согласно результатам исследования, почти 22% опрошенных верят, что на президентских выборах победит Ю.Тимошенко (за последний год количество тех, кто убежден в ее победе, выросла вдвое). В победе П.Порошенко уверены 17%, что почти отвечает показателю прошлого года (18%). В.Зеленского в качестве победителя видят 5%. В положительный результат других кандидатов верят менее 2%. В своих фаворитах уверены в основном сторонники Ю.Тимошенко и П.Порошенко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко. За него не проголосовали бы ни в коем случае более 40% опрошенных.

В рейтинге партий лидирует "Батькивщина", которую поддерживают 20,8% тех, кто определился и примет участие в выборах. За партию БПП Солидарность готовы отдать голоса 13,3%, за партию "Слуга народа" - 12,3%, Гражданскую позицию - 7,8%, Оппозиционный блок - 6,0%, Самопомич и партию "Наши" – по 5%, ВО "Свобода" и Радикальную партию – по 3,6% и 3,2% соответственно. Рейтинг других партий менее 3%. В то же время почти четверть жителей города не определились с выбором партии, столько же не хотят голосовать.

Анализ результатов исследования показал, что ситуацию в целом по стране киевляне оценивают несколько хуже, нежели в собственном городе. Только 8% оценили политическую ситуацию в стране как спокойную, тогда как на уровне города спокойной ситуацию видит почти каждый пятый опрошенный. При этом, более половины респондентов считают ситуацию как в стране так и на месте напряженной, а каждый третий-четвертый - вообще критической и взрывоопасной.

Жители города оценивают деятельность местной власти несколько лучше, чем центральной. Только 18% опрошенных довольны деятельностью Президента П.Порошенко, чуть меньше (16%) довольны деятельностью Премьер-министра В.Гройсмана и только 6% - Верховной Рады. В то же время, более 70% выразили недовольство деятельностью органами центральной власти.

В течение года уровень удовлетворенности деятельностью городского главы уменьшился (с 39% до 28%). Относительно более довольны деятельностью мэра опрошенные младшей возрастной группы.

Одновременно, несмотря на негативные оценки состояния дел, общие ожидания среди жителей Киева скорее положительно-нейтральные. Около 40% считают, что оно не изменится, а каждый шестой вообще имеет оптимистичные ожидания относительно будущего. Тем не менее, каждый пятый опрошенный ожидает, что положение дел как в Украине, так и в Киеве ухудшится в следующем году.

Военный конфликт на Востоке Украины (73%) - основная общегосударственная проблема по оценкам киевлян. 39% также отметили, что проблемой на уровне государства является взяточничество и коррупция. При этом на личностном уровне, кроме войны на Востоке (37%), опрошенных волнуют повышение тарифов на коммунальные услуги (39%) и низкие зарплаты и пенсии (35%). Социально-экономические проблемы, такие как низкие зарплаты и пенсии, повышение цен и тарифов, недостаточный уровень социальной защиты и невозможность получить качественное медицинское обслуживание более значимы для старшего поколения, тогда как проблемы войны на Востоке, коррупции, безработицы и неблагоприятных условий для развития бизнеса - для молодежи и людей среднего возраста.

Более половины опрошенных киевлян отметили культурно-историческую близость с жителями Киевской и Львовской областей. Среди соседних стран жители города считают себя наиболее близкими к Беларуси, Польши и России.

За последний год количество тех, кто выразил желание работать за границей, почти не изменилось (36% в 2017, 35% в 2018), при этом почти половина из них в будущем готовы инвестировать заработанные средства в открытие собственного дела в Украине (39% - не готовы). Традиционно высокий уровень миграционных настроений наблюдается среди молодежи и лиц среднего возраста (51% и 37% соответственно), а также среди тех, кто имеет средние или высокие доходы (40% и 46%).

Большинство опрошенных (65%) считают, что украинский язык должен быть единственным государственным. 17% - поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного по всей территории Украины, еще 10% - за предоставление русскому статуса официального в отдельных регионах.

Более двух третей респондентов (69%) считают РФ страной-агрессором по отношению к Украине. При этом, 17% придерживаются противоположного мнения, 13% - не определились с ответом.

За последний год почти не изменилось количество тех, кто поддерживает вступление Украины в Европейский Союз (63%) и НАТО (57% в 2017, 56% в 2018). Среди различных направлений внешнеэкономической интеграции продолжает лидировать проевропейский вектор. При этом на фоне сокращения количества тех, кто среди возможных векторов интеграции выбирает ЕС (с 59% до 56%), растет число сторонников равноудаленности Украины от России и Запада (с 23% до 25%). Лишь 5% поддерживают вступление в Таможенный Союз.

Социологической группой "Рейтинг" в рамках общеукраинского проекта "Портреты регионов" с ноября по декабрь 2018 года был проведен национальный опрос во всем областям, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В целом в исследовании, осуществленном методом личного интервью, участвовало 40 тысяч респондентов (по одной тысяче 600 респондентов в каждой области). Выборка репрезентативна по типу поселения, возрастной и гендерной структуре области. Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%.

Агентство "Интерфакс-Украина" - информационный партнер проекта.