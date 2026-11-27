Вибрати клініку для заміни кришталика за рекламою неможливо: усі обіцяють досвід, технології та турботу. Корисніше поставити кільком закладам однакові запитання й порівняти відповіді. Ми взяли сім таких запитань і подивилися, що на них відповідають на своїх сайтах і в матеріалах дві офтальмологічні мережі — «Новий Зір» та «Ексімер». Частину відповідей можна знайти заздалегідь, решту доведеться з’ясувати на консультації.







1. Де ви працюєте і куди я приїжджатиму на огляди?

Запитання здається другорядним, але лікування катаракти — це кілька візитів, а не один.

«Новий Зір» має центри в шести містах: Києві, Дніпрі, Львові, Кривому Розі, Хмельницькому та Черкасах. У столиці працюють дві клініки — на Подолі та на лівому березі. Графік після операції охоплює огляди протягом двох днів і через місяць, інколи також через тиждень.

«Ексімер» приймає пацієнтів у Києві та Одесі. У матеріалах клініки названо огляд наступного дня після операції й через місяць.

Якщо ви живете в одному з цих міст, вибір спрощується. Якщо ні — порахуйте кількість поїздок і з’ясуйте, чи можна призначити діагностику й операцію на суміжні дні.

2. Скільки років ви оперуєте катаракту?

«Новий Зір» працює понад 20 років. За даними центру, за цей час йому довірили зір понад 400 тисяч пацієнтів. Мережа повідомляє також, що є базою кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця і має власний навчальний центр для офтальмологів.

«Ексімер» відкрився в Києві 1999 року, тобто працює понад 27 років. За хронікою на сайті, 2000 року клініка почала оперувати катаракту амбулаторно. На сторінці про лікування катаракти вона вказує понад 5 тисяч операцій на рік.

Стаж закладу — корисний факт, але оперує конкретна людина. Тому до цього запитання одразу додайте ще одне: хто саме мене оперуватиме і в якій філії?

3. Які методи доступні саме мені?

Основний метод в обох мережах — ультразвукова факоемульсифікація: кришталик подрібнюють ультразвуком і видаляють через розріз близько 2 міліметрів.

«Новий Зір» пропонує до неї доповнення. Фемтолазерний супровід означає, що розрізи й подрібнення кришталика виконує лазер за заданою програмою. Система Ngenuity дає хірургові тривимірне зображення на екрані. У київській клініці працює також хірургічна платформа UNITY. Обладнання на сайті мережі перелічено окремо для кожного міста, тому наявність технології у своїй філії треба перевіряти.

«Ексімер» у матеріалах про катаракту описує ультразвукову факоемульсифікацію і називає серед обладнання хірургічну систему Centurion, яка контролює внутрішньоочний тиск під час операції. Така сама система є й у «Новому Зорі».

Довший перелік технологій не робить клініку кращою для кожного пацієнта. Запитайте лікаря, що з переліченого потрібно вашому оку і чому.

4. Як ви розраховуєте лінзу і які моделі маєте?

Це запитання чи не найважливіше, бо лінзу ставлять один раз.

У «Новому Зорі» діагностика перед операцією триває 2–2,5 години. Серед обладнання київської клініки вказано оптичний біометр Argos і системи для дослідження рогівки. Центр повідомляє про банк сертифікованих лінз відомих виробників, зокрема Alcon та Bausch & Lomb. У переліку є монофокальні, асферичні, торичні, трифокальні моделі та лінзи з подовженою глибиною фокуса. Остаточний вибір пацієнт робить сам за рекомендацією лікаря.

«Ексімер» розраховує лінзу на оптичному біометрі; у різних матеріалах клініки названо «ІОЛ-майстер» виробництва Zeiss та Argos виробництва Alcon. Клініка пропонує асферичні, торичні, мультифокально-дифракційні та псевдоакомодаційні моделі й наголошує, що під час підбору зважає на спосіб життя і професію людини.

Набори лінз у двох мережах подібні. Тому порівнювати варто не каталоги, а рекомендації: яку модель вам радять і чим це обґрунтовують.

5. Хто буде в операційній і як мене знеболять?

Обидві клініки оперують під крапельною анестезією, і пацієнт не спить.

«Новий Зір» перелічує склад команди: хірург, асистент, медсестри, медичний інженер, який стежить за обладнанням, і анестезіолог. Анестезіолог контролює стан пацієнта й за його бажанням може провести седацію. Операція, за даними центру, триває 10–25 хвилин.

В «Ексімері» анестезіолог консультує пацієнта до втручання, перебуває в операційній, контролює тиск і пульс, а потім ще пів години спостерігає за людиною. Тривалість операції клініка оцінює у 2–15 хвилин.

Людям із гіпертонією, діабетом чи хворобами серця варто окремо уточнити, які обстеження потрібні перед операцією. «Новий Зір» просить аналізи крові, «Ексімер» — загальний аналіз крові, висновки суміжних фахівців і флюорографію.

6. Що входить у вартість, а що ні?

«Новий Зір» пояснює, що ціна залежить від лінзи, категорії лікаря та методу операції. За матеріалами центру, у вартість входять витратні матеріали, базовий набір препаратів і огляди протягом місяця після операції. Згадано також оплату частинами та спеціальні програми. Із пацієнтом укладають договір.

«Ексімер» називає чинниками ціни кришталик і метод. У вартість, за даними клініки, входять усі витратні матеріали й ліки на післяопераційний період. Ціни на сайті наведено окремо для кожної моделі лінзи.

Обидві мережі проводять акції з обмеженим строком дії. Тому просіть письмовий розрахунок із датою і порівнюйте пропозиції з лінзами одного класу.

7. Що буде, якщо після операції щось піде не так?

Серйозні ускладнення трапляються рідко, але про порядок дій варто знати заздалегідь.

«Новий Зір» повідомляє про цілодобову підтримку пацієнтів після операції. Після втручання людина 30–60 хвилин перебуває під наглядом, а краплі й захисні окуляри отримує одразу в центрі.

«Ексімер» зазначає, що протягом 24 годин після операції з пацієнтом на зв’язку лікар. Якщо око почервоніло, болить, погіршився зір чи з’явилися виділення, можна зателефонувати черговому лікареві й отримати консультацію або лікування.

Запитайте й про віддалені наслідки. У частини пацієнтів через роки мутніє задня капсула кришталика; цей стан лікують лазером. З’ясуйте, чи є потрібний лазер у вашій філії.

Як зважити відповіді

Після двох консультацій у вас буде два набори відповідей. Розкладіть їх за тими самими сімома пунктами.

Перевагами «Нового Зору» для багатьох стануть географія та перелік технологічних доповнень до базової операції, докладно описаний на сайті мережі. «Ексімер» має довшу історію; для київської клініки він називає 1,5–2 години перебування в день операції, тоді як «Новий Зір» радить розраховувати на 4–6 годин.

Жодна з цих відмінностей не вирішує питання наперед. Комусь важить філія неподалік від дому, комусь — конкретний хірург. Вирішальними будуть не загальні характеристики клініки, а план, складений для вашого ока: названа модель лінзи, обґрунтований метод, зрозумілий кошторис і графік оглядів, на які ви справді зможете приїхати.