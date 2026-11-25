Вушний кліщ і отит можуть спричиняти у кота схожі симптоми: тварина трясе головою, розчісує вуха та не дозволяє торкатися до них через біль або свербіж. Водночас це різні проблеми: кліщ є паразитом, а отит — запалення слухового проходу, яке може виникати самостійно або розвиватися на тлі паразитарного ураження.

Коли у тварини з’являється отит або вушний кліщ, лікування в домашніх умовах проводять лише після підтвердження діагнозу та огляду слухового проходу. Далі розберемо, за якими ознаками можна запідозрити кожну проблему, як їх діагностують і чому схема лікування залежить від причини симптомів.

Як помітити проблему з вухами та з’ясувати її причину?

Ознаками вушного кліща, отиту або іншої проблеми з вухами можуть бути такі симптоми:

● темні виділення, схожі на кавову гущу, можуть вказувати на отодектоз, тобто зараження вушним кліщем. Однак подібний наліт трапляється й за інших захворювань;

● сильний свербіж, через який кіт трясе головою, чухає вуха та треться об предмети, часто виникає при зараженні паразитами, але може супроводжувати й отит;

● почервоніння, набряк, біль, неприємний запах або гнійні виділення можуть свідчити про запалення чи супутню інфекцію;

● нахил голови, хитка хода, погіршення слуху або мимовільні рухи очей можуть означати, що ураження поширилося на глибші відділи вуха.

Жодна з цих ознак окремо не дає змоги визначити, що саме спричинило проблему. Однакові прояви можуть виникати через кліщів, запалення, бактерії, дріжджі, сторонній предмет або утворення у слуховому проході.

Для діагностики лікар оглядає вухо спеціальним приладом з підсвічуванням і бере невелику кількість вмісту для дослідження під мікроскопом. Так можна виявити кліщів, бактерії або дріжджі, перевірити стан барабанної перетинки та виключити сторонній предмет.

Що робити до огляду та як проходить лікування?

До відвідування клініки не очищуйте слуховий прохід, оскільки лікарю може знадобитися зразок виділень для дослідження. Не використовуйте без призначення краплі, спирт, перекис або олію та не вводьте у вухо ватні палички. Такі дії можуть подразнити тканини, проштовхнути вміст глибше й ускладнити визначення причини.

Після огляду та дослідження виділень ветеринар складає схему терапії з урахуванням віку, маси кота, стану слухового проходу й барабанної перетинки. Лікування залежить від виявленої проблеми та може включати:

● протипаразитарний препарат, якщо підтверджено вушного кліща. Лікар визначає дозування, спосіб застосування та потребу в повторній обробці;

● місцевий засіб проти бактерій або дріжджів за наявності супутньої інфекції. Антибіотик не знищує кліщів, тому його призначають лише за відповідними показаннями;

● очищення рекомендованим вушним лосьйоном. Якщо кіт відчуває сильний біль або у слуховому проході накопичилося багато вмісту, процедуру проводять у клініці.

Призначені процедури зазвичай продовжують удома, дотримуючись дозування та тривалості курсу. Якщо вушного кліща виявили в однієї тварини, з лікарем погоджують обробку котів і собак, які з нею контактували. Підстилки перуть, а місця відпочинку очищують, щоб зменшити ризик повторного зараження. Для кожної тварини використовують препарат, дозволений саме для її виду.

Якщо кіт чинить опір через біль, не утримуйте його силоміць для чищення. Повідомте лікарю про реакцію та всі використані засоби. Завершіть призначений курс і прийдіть на контрольний огляд: зникнення нальоту ще не підтверджує одужання. Якщо проблема повертається, потрібен повторний пошук причини, а не ті ж самі краплі.