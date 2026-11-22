У 1999 році Граціано Мацца створив для Premiata оксфорди без шнурків. У цій моделі вже був помітний підхід, за яким бренд упізнають і сьогодні: взяти знайому форму й змінити одну деталь так, щоб на неї захотілося поглянути ще раз. Тепер цей прийом легко простежити в кросівках Premiata – за графікою на підошві, поєднанням замші й сітки або навмисно зістареною шкірою. Купити чоловічі речі цього унікального бренду можна в інтернет-магазині symbol.ua.

Чим цікаві речі бренду

У Premiata навіть пара взуття стриманого кольору може мати виразний дизайн. У деяких версіях матова замша межує із сіткою, а характерна підошва підкреслює спортивний силует. У її складі переважає EVA – легкий матеріал, завдяки якому підошва може мати помітний об’єм і водночас залишатися легкою. Для тих, хто віддає перевагу простішим формам, у каталозі є чорні шкіряні Steven. Таку пару легко поєднати і з джинсами, і з прямими вовняними штанами, які можна знайти в колекціях торгової марки.

У чоловічому одязі торгової марки переважають стримані кольори й лаконічні силуети, а характер речам додають деталі — фірмовий принт на лонгсліві чи нашивка на пуховику. Вовняні светри й кардигани легко поєднувати з денімом і класичними штанами, а пуховий жилет зручно носити поверх трикотажу в прохолодні дні.

Що вибрати з чоловічих колекцій

Під час вибору кросівок зверніть увагу на те, як вони виглядають зі штанами, які ви носите найчастіше.

Сині замшеві Moerun добре пасуватимуть до сірих джинсів прямого крою: край штанини залишить відкритою бічну частину кросівка, де найкраще видно його форму.

Коричневі Lander можна поєднати зі світлими чиносами й темно-синьою сорочкою – вийде образ для міста, у якому спортивне взуття виглядає доречно.

В одязі Преміата є немало речей, які легко носити з такою виразною парою. Коричневий пуховий жилет можна вдягнути поверх сірого лонгсліва й доповнити темними джинсами та синіми кросівками.

Якщо ж потрібен комплект на холодніший день, чорний пуховик, вовняний светр і прямі штани добре поєднаються з черевиками на хутрі.

Вовняний кардиган і рюкзак Blade – ідеальне поєднання, якщо цікавить асортимент поза взуттям. Кардиган можна вдягнути поверх футболки чи сорочки, а чорний рюкзак легко поєднати і з пальтом, і зі спортивною курткою.

Купити чоловіче взуття, одяг та аксесуари Premiata можна в інтернет-магазині symbol.ua. Якщо вибираєте першу пару взуття, орієнтуйтеся на речі, які носите найчастіше. Консультанти магазину завжди готові підказати, яку модель краще вибрати.

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