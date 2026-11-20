20 листопада 2026 року BROCARD, бренд ялинкових прикрас "Різдвяні історії" та Патронатна служба "Янголи Трійки" розпочали спільний благодійний проєкт "Оберіг для янгола". У його межах партнери створили колекцію ялинкових прикрас, 100% прибутку від продажу яких спрямують на лікування та реабілітацію поранених військових Третього армійського корпусу.

Колекція обʼєднала три скляні ялинкові прикраси ручної роботи, створені за мотивами українських символів – Мотанки, Різдвяної зірки та Дідуха. Кожен із них несе особливий зміст: Мотанка уособлює захист і родинну пам’ять, Різдвяна зірка – світло та надію, а Дідух – тепло родинного єднання. У межах проєкту ці традиційні образи набувають ще одного виміру – стають символами вдячності тим, хто щодня боронить нашу країну, її культуру та право українців зустрічати свята у своїх домівках.



Придбати ялинкові прикраси можна з 20 листопада 2026 до 15 січня 2027 року в усіх магазинах мережі BROCARD, у мобільному застосунку, а також на сайтах BROCARD.UA та rizdviani-istorii.com.ua. Кожна прикраса представлена обмеженим тиражем: Мотанка – 450 примірників, Дідух – 400, Різдвяна зірка – 720. Їхня вартість становить відповідно 950, 570 та 750 грн у всіх магазинах мережі BROCARD в Україні.

Благодійна ініціатива об’єднує партнерів уже другий рік поспіль. У 2025 році спільний проєкт BROCARD, "Різдвяних історій" та Патронатної служби "Янголи Трійки" "Янголи поруч" реалізували в Києві. Завдяки продажу ялинкових прикрас зібрали 210 000 гривень на підтримку поранених військових Третього армійського корпусу. Цього року нова колекція стала доступною в усіх магазинах BROCARD в Україні.

"Для нас ця ініціатива – можливість перетворити передсвяткову традицію на конкретну допомогу. Особливо важливо, що ми реалізуємо її разом із партнерами, які безпосередньо працюють із пораненими військовими та знають, якої підтримки вони потребують. Ми вдячні кожному покупцеві, який обирає прикраси й таким чином долучається до цієї справи", – коментує Катерина Гуленок, PR-директорка BROCARD.

"Брокард-Україна" – оператор парфумерно-косметичного ринку України в сегменті luxury (бренд BROCARD, інтернет-магазин BROCARD.UA та мобільний застосунок BROCARD). У компанії 65 магазинів у 20 містах України, понад 1 600 співробітників і більше 2,8 млн зареєстрованих клієнтів. У магазинах мережі представлені понад 740 брендів преміальної косметики, парфумерії, догляду за шкірою та волоссям, beauty-аксесуарів, у тому числі понад 150 нішевих парфумерних домів.

У 2025 році загальний обіг мережі склав 6,95 млрд грн.

У всіх магазинах мережі BROCARD представлена виключно оригінальна продукція провідних світових брендів косметики і парфумерії. Компанія працює тільки з офіційними представниками і дистриб'юторами брендів в Україні, що гарантує якість, справжність і безпеку всіх товарів мережі.